Трамп опроверг готовность выделить $30 млрд на мирную ядерную программу Ирана

Президент США Дональд Трамп назвал фейком сообщения СМИ о том, что его администрация якобы изучает возможность выделения Ирану $30 млрд для мирной ядерной программы.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп о якобы планах США в отношении Ирана

— Кто в фейковых СМИ является тем негодяем, который утверждает, что “президент Трамп хочет предоставить Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов”? Никогда не слышал об этой нелепой идее. Это просто еще один фейк, распространенный с целью дискредитации. Эти люди больны! — заметил Трамп.

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Перед этим телеканалы CNN и NBC сообщили, что в администрации презилента США Дональда Трампа обсуждается предоставление Тегерану до $30 млрд в рамках переговоров по его мирной ядерной программе.

В то же время сам Трамп на брифинге 27 июня сказал, что обязательно рассмотрит возможность повторной бомбардировки Ирана, если разведка придет к выводу, что тот снова может обогащать уран до тревожного уровня.

В ночь против 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанге, Фордо и Исфахане.

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