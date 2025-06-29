Азербайджан после задержаний в Екатеринбурге отменил все мероприятия с россиянами

Все культурные мероприятия с участием российских государственных и частных структур отменило Министерство культуры Азербайджана.

Об этом сообщает государственное информационное агентство AZERTAC.

Это решение стало ответом на недавние задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, в результате которых погибли два человека.

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Отмененные мероприятия включают концерты, фестивали, спектакли, выставки и не только. В министерстве отметили, что приняли решение из-за “целенаправленных и внесудебных убийств и актов насилия” в отношении азербайджанцев по этническому признаку, “демонстративно совершенных российскими правоохранителями”.

Напомним, что утром 27 июня российские силовики провели спецоперацию по более чем десяти местам проживания азербайджанцев в Екатеринбурге и области, в ходе которой задержали членов семьи Сафаровых, которых обвиняют в заказных убийствах в начале 2000-х годов.

По этому делу задержали трех человек — Аяза, Мазахира и Акифа Сафаровых, — которых взяли под стражу на 22 дня. Кроме того, суд также избрал меру пресечения еще одному подозреваемому — Шахину Мамедали оглы Лалаеву.

Во время операции погибли два брата, а нескольких других — доставили в больницу. В целом задержали 9 человек.

Это вызвало большое возмущение со стороны Министерства иностранных дел.

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