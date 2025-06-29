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Для нашей семьи путь в президенты будет легким: Эрик Трамп не исключает, что будет баллотироваться

ЕрікТрамп
Фото: Getty Images

Сын президента США Эрик Трамп заявил, что для него или других членов его семьи политический путь будет легким, если они решат баллотироваться в президенты.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Эрик Трамп о возможном участии в выборах

Когда журналисты спросили Эрика, планирует ли он баллотироваться на президентских выборах в 2028 году, он ответил, что время покажет, добавив, что “есть больше людей, чем просто я”.

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— Я думаю, я мог бы это сделать (баллотироваться в президенты США в 2028 году, — Ред.). И, кстати, думаю, что и другие члены нашей семьи тоже могли бы, — говорит сын Трампа.

При этом издание отмечает, что Эрик больше вовлечен в семейный бизнес, чем в политику, в отличие от его старшего брата Дональда-младшего.

Дональд помогал отцу в предвыборной кампании. А его сестра Иванка работала в первой администрации Трампа.

Эрик также заявил, что его “абсолютно не впечатляет половина политиков”, предположив, что мог бы выполнять их обязанности значительно эффективнее.

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