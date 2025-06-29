G7 согласилась освободить корпорации США от глобального налога

США и другие страны Большой семерки (G7) достигли соглашения, согласно которому американские компании будут освобождены от уплаты глобального минимального налога для корпораций.

Договоренность направлена на повышение стабильности международной налоговой системы, признавая при этом существующие налоговые законы США, отмечается в заявлении Министерства финансов Канады, которая сейчас председательствует в G7.

Компании из США не будут платить глобальный налог для корпораций

Ожидается, что в ответ Вашингтон откажется от “налоговой мести”, которая была предусмотрена в предложенном президентом США Дональдом Трампом “великом прекрасном” законопроекте о снижении налогов и увеличении государственных расходов.

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Статья 899 этого документа позволяла повышать налоги (+5 процентных пунктов в год в течение четырех лет) для физических лиц и компаний из стран, которые ведут “дискриминационную” налоговую политику.

Такой политикой вполне мог бы считаться минимальный налог для крупных корпораций, который активно продвигает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в состав которой входят 38 стран, в частности большинство членов Европейского Союза.

Министр финансов США Скотт Бессент, по информации издания Axios, уже обратился к Конгрессу с просьбой исключить пункт о “налоговой мести” из законопроекта Трампа, который прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США 28 июня.

— После нескольких месяцев продуктивного диалога (…) мы объявим о договоренности между странами G7, которая защищает американские интересы, – написал Бессент 26 июня в сети X.

Газета The New York Times приводила оценку, согласно которой за 10 лет “налоговая месть” могла бы принести бюджету США более $100 млрд (то есть более €85 млрд).

Министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что договоренность, достигнутая между Вашингтоном и другими странами “семерки”, позволит “продолжить борьбу с налоговыми гаванями, уклонением от налогов и налоговым демпингом”.

Что известно о глобальном налоге для корпораций

2 июля 2021 года ОЭСР объявила, что 130 стран, на долю которых приходится 90% мировой экономики, договорились о введении глобального минимального налога для крупных корпораций со ставкой “не менее 15%”.

Целью нововведения было положить конец ситуации, когда такие IT-гиганты, как Apple, Google, Amazon или Facebook, платили налоги только по месту своей регистрации, а не в других странах, где они получали доходы.

Это приводило к тому, что многие компании регистрировали свои штаб-квартиры в юрисдикциях с более низкими налоговыми ставками.

Позже министры финансов стран Большой двадцатки (G20), включая США, согласовали эту налоговую реформу на своей встрече в Венеции. В итоговой декларации встречи говорилось о стремлении создать таким образом “более стабильную и справедливую международную налоговую архитектуру”.

На тот момент будущий канцлер Германии Олаф Шольц, который тогда занимал пост министра финансов ФРГ, назвал это решение “историческим”.

— О том, насколько это важный момент, можно было судить и по тому, что в конце дебатов (…) раздались аплодисменты, – заявил он журналистам.

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