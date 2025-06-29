Польша поднимала авиацию во время массированного обстрела Украины
Польша подняла свою авиацию во время ночного обстрела Украины 29 июня.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Польша поднимала в небо истребители
Действия польских и союзных Военно-воздушных сил в воздушном пространстве, как отметили в Оперативном командовании ВС Польши, стали реакцией на удары РФ по территории Украины.
В частности, были задействованы все имеющиеся в распоряжении командования.
В боевой готовности находились дежурные пары истребителей, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения.
Эти меры были приняты для обеспечения безопасности «на территориях, граничащих с районами угрозы».
Оперативное командование Вооруженных сил Польши отслеживало текущую ситуацию, а силы и средства находились в полной готовности к немедленному реагированию, отметили в военном ведомстве.
Напомним, что в ночь на 29 июня армия РФ массово атаковала территорию Украины дронами и ракетами. Силам обороны удалось сбить 475 воздушных целей из 537.