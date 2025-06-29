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Польша поднимала авиацию во время массированного обстрела Украины

винищувачі
Фото: Unsplash

Польша подняла свою авиацию во время ночного обстрела Украины 29 июня.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Польша поднимала в небо истребители

Действия польских и союзных Военно-воздушных сил в воздушном пространстве, как отметили в Оперативном командовании ВС Польши, стали реакцией на удары РФ по территории Украины.

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В частности, были задействованы все имеющиеся в распоряжении командования.

В боевой готовности находились дежурные пары истребителей, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения.

Эти меры были приняты для обеспечения безопасности «на территориях, граничащих с районами угрозы».

Оперативное командование Вооруженных сил Польши отслеживало текущую ситуацию, а силы и средства находились в полной готовности к немедленному реагированию, отметили в военном ведомстве.

Напомним, что в ночь на 29 июня армия РФ массово атаковала территорию Украины дронами и ракетами. Силам обороны удалось сбить 475 воздушных целей из 537.

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