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Путин засекретил данные о внешней политике, торговле, науке и мобилизации

володимир путін
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень информации, на которую распространяется действие закона РФ о государственной тайне.

Как пишет агентство Bloomberg, таким образом он усиливает свой контроль над обществом на фоне продолжения ведения войны против Украины.

Путин расширил перечень информации с грифом “секретно”

Согласно указу, опубликованному на правительственном сайте РФ, теперь могут засекречивать информацию о внешней политике, международной торговле, экономике, научных исследованиях и подготовке к возможной мобилизации — если ее разглашение, по мнению Кремля, будет угрожать национальной безопасности.

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Тот, кто получит доступ к таким материалам несанкционированным способом, может быть приговорен к восьми годам заключения.

– Это означает разрушение экспертизы российской экономики, основанной на фактах и статистике, и приведет к новым репрессиям, — считает эксперт по вопросам российских спецслужб Андрей Солдатов.

Он считает, что засекречивание информации о мобилизации, скорее всего, было реакцией на атаки украинских беспилотников.

С начала полномасштабного вторжения РФ перестала публиковать многие статистические данные, в том числе ключевые бюджетные данные и официальные показатели добычи нефти. Информация о потерях российских военных также засекречена.

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Источник: Bloomberg

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Война в УкраинеВладимир ПутинРосія
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