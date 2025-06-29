Россия может запретить экспорт бензина из-за роста цен на внутреннем рынке

Российское правительство рассматривает возможность полного запрета экспорта бензина на фоне стремительного роста цен на топливо.

Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) Украины на своем сайте.

Цены на топливо в РФ стремительно растут

В частности, обсуждается расширение действующих ограничений от трейдеров и нефтебаз до непосредственных производителей, включая ключевых государственных игроков, таких как Роснефть.

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Параллельно Кремль рассматривает уменьшение компенсаций нефтяным компаниям по механизму демпфера — инструменту для сдерживания роста внутренних цен на топливо.

— Биржевые цены на бензин стремительно выросли… С начала года рост составляет более 25%, что уже ощутимо бьет по кошелькам потребителей, — рассказали в СЗР.

Несмотря на недавнее снижение мировых цен на нефть, экспорт нефтепродуктов остается одним из немногих стабильных источников валютных поступлений для российской экономики.

СЗР указывает, что полный запрет на экспорт бензина может подорвать доходы отрасли и не принесет быстрого облегчения для внутреннего рынка.

В разведке отметили, что это решение может иметь далеко идущие последствия как для энергетического сектора РФ, так и для населения страны, которое уже испытывает давление от растущих цен на топливо.

Напомним, что рост цен на топливо в РФ начался на фоне санкций Канады. Под их удар попали более 200 судов теневого флота России.

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