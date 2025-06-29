России надо простить все, что произошло — глава МИД Словакии о войне в Украине

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что для урегулирования полномасштабной войны между Россией и Украиной важно наладить диалог с Москвой.

Об этом он заявил в эфире словацкого вещателя STVR, передает TASR.

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По словам Бланара, конфликт между Украиной и Россией не имеет военного решения. Он считает, что путь к его разрешению лежит исключительно в “дипломатических средствах и соблюдении международного права”.

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— Вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией, – заявил глава словацкой дипломатии.

Глава внешнеполитического ведомства Словакии также отметил, что западным странам необходимо найти способ налаживания сотрудничества с Россией.

— А может, даже простить все, что произошло, – добавил Бланар.

Представители правительства Словакии являются одними из немногих в Европе, кто продолжает поддерживать связи с Россией после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

После прихода к власти в 2023 году премьер-министр Словакии Роберт Фицо дважды посещал Москву и проводил встречи с российским диктатором Путиным.

Недавно Фицо прокомментировал возможность встречи между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что встреча не имеет смысла, поскольку Зеленский его “ненавидит”.

Фото: Юрай Бланар

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