Санкции могут быть ослаблены, если Иран будет вести себя мирно – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов рассмотреть возможность отмены санкций против Ирана, при условии, что Тегеран будет демонстрировать мирное поведение.

Это заявление, сделанное на фоне недавних американских ударов по иранским ядерным объектам, сочетает в себе угрозы и намеки на потенциальный дипломатический путь, пишет Bloomberg.

Трамп сказал об условии снятия санкций с Ирана

— У нас действуют санкции. И если они (Иран – Ред.) будут работать, если смогут быть мирными, если они смогут показать нам, что больше не нанесут вреда, я бы снял санкции, — заявил Трамп в эфире программы Fox News Sunday Morning Futures.

Заявление прозвучало после того, как в пятницу Трамп сообщил, что рассматривал возможность смягчения санкций против Ирана после прекращения огня. Однако решил оставить их в силе, критикуя верховного лидера аятоллу Али Хаменеи за заявление о победе в войне с Израилем.

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На прошлой неделе президент США намекал на возможное смягчение. Он говорил, что не возражает против того, чтобы Китай продолжал покупать иранскую нефть. Впоследствии представители Белого дома уточнили, что это не означает ослабление американских ограничений.

Ядерная программа Ирана отброшена назад

В интервью Fox News, которое было записано в пятницу, Трамп повторил свой аргумент о том, что Иран был в нескольких неделях от получения ядерного оружия, и что американские удары “уничтожили” ключевой подземный объект ядерной программы Ирана.

Однако он добавил нотку осторожности, отметив, что ядерные амбиции Ирана были отброшены назад “по крайней мере на некоторое время”.

Республиканский сенатор США Линдси Грэм, “ястреб” внешней политики, близкий к президенту Трампу, предложил США потребовать от Ирана признания права Израиля на существование как условие для возобновления американо-иранских переговоров, которые в этом году прошли несколько безрезультатных раундов.

— Они должны сказать, впервые — иранский режим — мы признаем право Израиля на существование, — сказал Грэм в воскресенье в эфире ABC’s This Week. Если они не могут этого сказать, вы никогда не получите соглашения, которое чего-то стоит.

Агентство ООН опровергает заявления о масштабах повреждений

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси опроверг заявления администрации президента Трампа об уровне ущерба иранской ядерной программе от американских ударов, которые были нацелены на возможности по обогащению урана.

— Нельзя утверждать, что все исчезло и ничего там нет. Понятно, что были серьезные повреждения, но это не тотальные повреждения, — заявил Гросси в эфире CBS’s Face the Nation.

По его словам, Иран имеет промышленные и технологические возможности для восстановления производства обогащенного урана, возможно, “в течение нескольких месяцев”.

— Поэтому, если они захотят, они смогут снова это делать, — добавил он.

Гросси также предупредил, что оценка повреждений не является задачей МАГАТЭ, и информация агентства о состоянии ядерной программы Ирана ограничена.

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