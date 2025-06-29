Большой прорыв: Грэм считает, что Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп поддерживает его законопроект, направленный на усиление санкций против России.

Документ предусматривает введение тарифов в размере 500% на товары из тех стран, которые продолжают покупать российскую продукцию и не оказывают помощи Украине.

Трамп поддержит законопроект сенатора Грэма

На вопрос, удалось ли ему заручиться поддержкой Трампа в продвижении законопроекта, сенатор ответил, что “в этом вопросе произошел большой прорыв”.

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— Что делает этот законопроект? Если вы покупаете продукцию из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию, поступающую в США, накладывается 500-процентный тариф, — сообщил Грэм в интервью Clash Report.

По словам сенатора, Индия и Китай покупают 70% российской нефти, фактически финансируя “военную машину РФ”.

У законопроекта 84 соавтора. По словам Грэма, он дает президенту право вводить жесткие тарифы против этих стран, чтобы заставить их прекратить поддержку России и “посадить Путина за стол переговоров”.

Грэм отметил, что накануне играл в гольф с Трампом, и тот заявил, что “пора продвигать законопроект“.

Сенатор предположил, что принятие документа возможно после июльской сессии Конгресса. На вопрос, подпишет ли Трамп законопроект, Грэм ответил: Да, думаю, у нас все хорошо.

Напомним, издание Semafor со ссылкой на источники писало, что сенат США отложил рассмотрение законопроекта об усилении санкций против России и ее торговых партнеров как минимум до июля из-за обострения напряженности между Израилем и Ираном.

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