Канада заявила о возобновлении торговых переговоров с США

Правительство Канады во главе с премьер-министром Марком Карни объявило о возобновлении торговых переговоров с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает правительство Канады.

Канада возобновила переговоры с США

Канада и США ведут сложные переговоры о новом сотрудничестве в сфере экономики и безопасности. В заявлении правительства отмечается, что Оттава сосредоточена на достижении наилучшего соглашения для своих работников и бизнеса.

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Карни заявил о готовности потратить столько времени, сколько необходимо, чтобы заключить это соглашение, но не больше.

Чтобы продвинуть переговоры вперед, министр финансов Франсуа-Филипп Шампань объявил об отмене налогов на цифровые услуги (DST). Этот налог ввели еще в 2020 году, потому что крупные международные IT-компании зарабатывали деньги в Канаде, но не платили налоги с этих доходов.

С 30 июня 2025 года Канада прекратит сбор этого налога и планирует полностью отменить его. Соответствующий законопроект должен вскоре предложить Шампань.

— В наших переговорах о новых экономических и безопасности отношениях между Канадой и Соединенными Штатами новое правительство Канады всегда будет руководствоваться общим вкладом любого возможного соглашения в наилучшие интересы канадских работников и бизнеса. Сегодняшнее заявление будет способствовать возобновлению переговоров по 21 июля 2025 года, сроку, установленному на саммите лидеров G7 в этом месяце в Кананаскисе, — заявил Карни.

Шампань подчеркнул, что правительство Канады стремится построить самую сильную экономику в G7 и защитить рабочие места и бизнес. Отмена налога на цифровые услуги должна стать шагом к новым экономическим договоренностям с США и развитию канадской экономики.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил о прекращении переговоров с Канадой из-за решения Оттавы ввести налог на цифровые услуги для американских технологических компаний. Кроме того, он пригрозил ввести новые пошлины.

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