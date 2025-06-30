Норвежские F-35 будут защищать хаб военной помощи Украине в Польше

Норвегия отправит новейшие истребители F-35 в Польшу для защиты ключевого логистического центра по оказанию военной помощи Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Норвегии в соцсети Х.

F-35 будут защищать логистический хаб

Норвегия отправит свои истребители F-35 в Польшу, в частности в аэропорт Жешува, осенью.

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Миссия самолетов будет заключаться в защите польского воздушного пространства и ключевого логистического центра для оказания помощи Украине.

— Это чрезвычайно важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине достигла своей цели и чтобы Украина могла продолжать свою борьбу за свободу, — заявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.

Стоит заметить, что через город Жешув, который находится в 80 км от польско-украинской границы, проходит значительная часть военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине новую военную помощь, которая будет профинансирована доходами от процентов по замороженным российским активам. Так, ВСУ получат 350 современных ракет противовоздушной обороны ASRAAM, которые теперь можно будет запускать с грузовиков.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин увеличил объемы военной помощи Украине – с запланированных €4 млрд до потенциальных €9 млрд в этом году.

Часть денег пойдет на финансирование проекта производства дальнобойного вооружения непосредственно в Украине.

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