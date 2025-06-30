Более 40°C: юг Европы страдает от жары

Волны аномальной жары охватили ряд стран Европы: в Италии, Испании, Португалии, Греции и Сербии температура превысила 40 °C.

Аномальная жара в Европе

Из-за глобального потепления специалисты все чаще фиксируют волны экстремальной жары, особенно на юге Европы.

Из-за высокой температуры Министерство здравоохранения Италии объявило 21 из 27 регионов зонами повышенной опасности. Профсоюзы призывают распространить ограничения на всю страну.

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Греция и Испания также мобилизуют ресурсы для борьбы с последствиями жары. В Севилье и других городах температура достигла 42 °C.

Власти рекомендуют гражданам избегать днем физических нагрузок, пить много воды и заботиться о пожилых людях и детях.

Национальная метеослужба Испании сообщила, что июнь 2025 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Эксперты предупреждают, что сильная жара может повлиять на повседневную жизнь, особенно для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди и дети.

Если не принять меры, к середине века смертность, связанная с жарой, может вырасти более чем в четыре раза.

Источник : AP

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