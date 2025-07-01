Аромат победы за $249: Дональд Трамп представил собственную линейку парфюмов

Президент США Дональд Трамп продолжает расширять перечень товаров под собственным брендом. Теперь к линейке из криптовалюты, часов и кроссовок добавились еще духи и одеколон.

Новинку он представил на своей платформе Truth Social и продублировал на платформе X.

Духи от Трампа – что известно

Линейка Trump Fragrances получила название Victory 45-47 – намек на то, что Трамп был 45-м президентом США и вернулся в Белый дом как 47-й. Он описал аромат как символ победы, силы и успеха.

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( @realDonaldTrump — Truth Social Post )

( Donald J. Trump — Jun 30, 2025, 7:27 PM ET ) Trump Fragrances are here. They’re called “Victory 45-47” because they’re all about Winning, Strength, and Success — For men and women. Get yourself a bottle, and don’t forget to get one for… pic.twitter.com/z0lPW0oltL — Donald J. Trump ???????? TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) July 1, 2025

– Парфюм Trump уже здесь. Он называется Victory 45–47, ведь олицетворяет победу, силу и успех для мужчин и женщин. Приобретите себе флакон и не забудьте о тех, кого любите. Наслаждайтесь, получайте удовольствие и продолжайте побеждать! – написал американский лидер.

Новинка продается по цене $249 за флакон. Упаковка оформлена в виде золотой лимитированной серии, а сам продукт позиционируется как люксовый. Женский вариант описывают как аромат “уверенности, красоты и непобедимой решимости”, а мужской – для тех, кто “ведет с уверенностью, силой и целью”.

На сайте производителя очень мелкими буквами внизу указано, что Trump Fragrances выпускаются по лицензии, а не являются творением самого Трампа. Также там утверждается, что компания, которая производит туалетную воду, не имеет отношения к политической кампании.

О самом запахе известно немного, но пользователи парфюмерного сайта Fragrantica отметили, что мужская версия сочетает ноты кардамона, герани, древесные и пряные оттенки с выразительным, свежим ароматом.

Критика в адрес Трампа из-за выпуска духов

Новость о запуске парфюма вызвала критику в соцсетях. Кампания Republicans Against Trump обвинила Трампа в личном обогащении через статус президента.

– От крипты до парфюма – он никогда не переставал использовать президентство для личной выгоды, – заявили в организации.

Журналист Аарон Рупар назвал это “новыми горизонтами мошенничества”, а ведущий Мехди Гасан поинтересовался, законно ли это вообще.

Другие пользователи соцсетей напомнили, что в 1970-х Джимми Картер даже продал свою ферму арахиса, чтобы избежать конфликта интересов на посту президента.

Между тем, по данным Forbes, только на криптовалюте $TRUMP Трамп мог заработать до $315 млн, а в его последней финансовой отчетности фигурируют еще $50 млн прибыли от клуба Mar-a-Lago, $3 млн – от книги, и почти $58 млн – от финансовой платформы World Liberty Financial.

Источник : Independent

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