Аромат победы за $249: Дональд Трамп представил собственную линейку парфюмов

Президент США Дональд Трамп продолжает расширять перечень товаров под собственным брендом. Теперь к линейке из криптовалюты, часов и кроссовок добавились еще духи и одеколон.

Новинку он представил на своей платформе Truth Social и продублировал на платформе X.

Линейка Trump Fragrances получила название Victory 45-47 – намек на то, что Трамп был 45-м президентом США и вернулся в Белый дом как 47-й. Он описал аромат как символ победы, силы и успеха.

( @realDonaldTrump — Truth Social Post )

( Donald J. Trump — Jun 30, 2025, 7:27 PM ET )

Trump Fragrances are here. They’re called “Victory 45-47” because they’re all about Winning, Strength, and Success — For men and women. Get yourself a bottle, and don’t forget to get one for… pic.twitter.com/z0lPW0oltL

— Donald J. Trump ???????? TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) July 1, 2025