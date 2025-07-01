Азербайджан возбудил дело по факту пыток и убийства его граждан в РФ

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело по факту пыток и убийства с особой жестокостью граждан Азербайджана на территории России.

Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Убийство братьев Сафаровых: как развивались события

Предварительное расследование установило, что утром 27 июня в городе Екатеринбурге сотрудники Свердловского регионального управления Нацгвардии РФ, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности по ряду адресов задержали граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения.

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В Генпрокуратуре Азербайджана отмечают, что российские силовики пытали и нанесли задержанным серьезные травмы, избивая людей тупыми предметами по разным частям тела. Над задержанными издевались как во время транспортировки, так и в административных помещениях правоохранительных органов.

27 июня российские силовики с особой жестокостью убили двух братьев: 60-летнего Хусейна Сафарова, который занимался предпринимательством, и 55-летнего Зияддина Сафарова, который работал таксистом. У Зияддина Сафарова осталось двое детей. Мужчину убили в служебном автомобиле оперативного органа.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Хусейна Сафарова наступила в результате посттравматического и постгеморрагического шока, вызванного многочисленными травмами, в частности из-за множественных переломов ребер. Смерть Зияддина Сафарова также наступила в результате посттравматического шока из-за многочисленных травм.

В Генпрокуратуре Азербайджанской Республики отмечают, что еще нескольких задержанных также избивали и подвергали пыткам. Эти люди в настоящее время находятся в больницах на территории РФ.

Азербайджан возбудил дело

На основании собранных доказательств генеральный прокурор Азербайджана возбудил уголовное дело по статьям 12.2 (экстерриториальная юрисдикция законодательства Азербайджана в случае совершения преступления против гражданина Азербайджанской Республики), 120.2. 1 (убийство группой лиц), 120.2.4 (убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух или более лиц), 120.2.9 (убийство лица, явно неспособного защитить себя), 293. 3 (тяжкие последствия пыток или иного жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, примененного государственным служащим) и 309.2 (тяжкие последствия превышения служебных полномочий) Уголовного кодекса.

В настоящее время создана совместная следственная группа по инциденту на территории РФ.

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