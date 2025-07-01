Посмотрим: Трамп прокомментировал возможность депортации Илона Маска из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос депортации миллиардера Илона Маска в ответ на вопрос о критике предпринимателем его налогового законопроекта.

Трамп не исключает депортацию Илона Маска

Журналисты на пресс-конференции в Белом доме спросили президента США, депортировал бы он Илона Маска, гражданина США, родом из ЮАР.

— Я не знаю, мы должны рассмотреть это, — ответил Трамп.

Комментарии президента являются свидетельством вражды между Трампом и самым богатым человеком мира. Маск усилил критику республиканского налогового законопроекта, который ускоряет отмену потребительского кредита на покупку электромобилей.

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Илон Маск является генеральным директором производителя электромобилей Tesla Inc., акции которого ослабли более чем на 4% на предрыночных торгах.

Дональд Трамп объясняет критику Маском законопроекта отменой субсидий, от которых выигрывают его многочисленные бизнес-проекты.

Маск теряет мандат на электромобили

Во вторник президент сначала опубликовал в социальных сетях угрозы об отзыве субсидий у компаний Илона Маска. Впоследствии, общаясь с журналистами, он снова озвучил это предупреждение.

— Маск знал задолго до того, как поддержал меня как кандидата в президенты, что я категорически против мандата на электромобили. Это абсурд, и это всегда было важной частью моей кампании. Электромобили — это нормально, но никто не должен быть вынужден ими владеть, — написал Трамп в Truth Social.

Он высказал мнение, что Илон Маск “возможно, получил больше субсидий, чем кто-либо другой в истории”.

— И без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться в Южную Африку, — отметил он.

Трамп сказал, что Маск “теряет свой мандат на электромобили”, и добавил, что “Илон может потерять гораздо больше”.

Мандат на электромобили касается комплекса стандартов экономии топлива и ограничений выбросов из выхлопных труб, которые фактически заставляют автопроизводителей продавать большее количество электрических моделей.

Администрация Трампа начала сворачивать политику поддержки электромобилей, в частности, ослабляя стандарты экономии топлива и ограничения выбросов, которые поощряли их продажу.

В то же время, налоговый законопроект Трампа, который в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате, дополнительно отменит налоговый кредит для индивидуальных покупателей электромобилей, что ранее значительно стимулировало их продажи.

Маск критикует налоговый законопроект Трампа

Маск раскритиковал республиканский законопроект, назвав его “безумным законопроектом о расходах,” и пригрозил создать третью политическую партию в США. Однако он отрицает, что его оппозиция основана на желании сохранить государственные субсидии для его компаний.

Маск поддержал Трампа на выборах 2024 года и в дальнейшем возглавлял Департамент эффективности правительства, который работал над сокращением федерального правительственного персонала. В мае он покинул эту должность.

Между ними возник публичный спор из-за критики налогового законопроекта. Трамп и Маск обменялись оскорблениями в социальных сетях. Борьба между ними, казалось, утихла, но Маск в последние дни совершил несколько атак на налоговый законопроект, возобновив конфликт с Трампом.

— Возможно, нам придется натравить DOGE (Департамент эффективности правительства, который возглавлял Маск – Ред.) на Илона, – сказал Трамп. DOGE – это монстр, который, возможно, вернется и съест Илона. Разве это не было бы ужасно?

Источник : Bloomberg

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