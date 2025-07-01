Сенат с перевесом в один голос поддержал “великий и замечательный” законопроект Трампа

Законопроект Дональда Трампа о сокращении налогов и расходов на сумму $3,3 трлн Сенат США принял во вторник.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сенат принял закон Трампа о налогах

Сенаторы проголосовали 51-50 за принятие законопроекта, при этом трое республиканцев — Сьюзан Коллинз из Мэна, Том Тиллис из Северной Каролины и Рэнд Пол из Кентукки — выразили свое несогласие с законопроектом. Вице-президент Джей Ди Венс отдал решающий голос.

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Пакет, который теперь находится на пути в Палату представителей, сочетает сокращение налогов на $4,5 трлн с сокращением расходов на $1,2 трлн.

Трамп лично лоббировал законодателей как можно быстрее провести через Конгресс документ, неофициально известный как Один большой прекрасный законопроект (One Big Beautiful Bill).

Республиканцы говорят, что принятие документа поможет им сохранить большинство в Конгрессе на промежуточных выборах 2026 года. Но опросы показывают, что законопроект не пользуется особой популярностью. Недавний опрос Pew Research показал, что 49% американцев выступают против законопроекта, а 29% его поддерживают. Около 21% не имеют однозначного мнения о нем.

Действия Палаты представителей

Ожидается, что Палата представителей проголосует за законопроект Трампа на этой неделе, однако успех не гарантирован. Спикер Майк Джонсон заявил, что Палата будет работать быстро, чтобы принять законопроект до 4 июля.

Что предусматривает законопроект Трампа о налогах

Законопроект Сената предусматривает повышение налоговых вычетов на уровне штата и местном уровне с $10 тыс. до $40 тыс. только на пять лет, что вызвало сопротивление одного республиканца из Нью-Йорка, который считает это недостаточным.

Любые изменения в Палате представителей заставят Сенат вновь рассмотреть законопроект, что сорвет планы Трампа подписать его до 4 июля.

Законопроект о снижении налогов позволит избежать значительного повышения налогов для физических лиц в начале следующего года, когда истечет срок действия налоговых льгот Трампа 2017 года, и навсегда продлит действие некоторых частично завершенных налоговых льгот для бизнеса. Трамп подчеркивал, что это будет способствовать экономическому росту.

Однако многие экономисты считают, что этот документ усугубит финансовые проблемы страны.

Законопроект Трампа добавляет новые налоговые льготы для чаевых, автокредитов и сверхурочной работы, а также расширяет налоговые льготы для пенсионеров и родителей.

Эти новые налоговые льготы финансируются за счет значительных сокращений в секторе возобновляемой энергетики, что должно принести пользу отрасли ископаемого топлива.

Налоговую льготу на электромобили отменят, а это возмутило Илона Маска, чья компания Tesla от этого пострадает.

Законопроект предусматривает выделение сотен миллиардов новых средств на военные нужды. Он также увеличит финансирование мер по контролю за иммиграцией.

Сокращение финансирования программ здравоохранения

Налоговые льготы и увеличение расходов частично компенсируются сокращением расходов, прежде всего на программу здравоохранения Medicaid, продовольственные талоны и федеральные студенческие ссуды.

Демократы указывают на увеличение дефицита бюджета на $3,3 трлн в течение десяти лет, несмотря на заявления Республиканской партии о финансовой ответственности.

Почти $1 трлн заберут из Medicaid. Требования по трудоустройству для получения продовольственных талонов будут расширены.

Бюджетное управление Конгресса оценивает, что в результате этого законопроекта в течение 10 лет 11,8 млн человек могут потерять медицинскую страховку.

Источник : Bloomberg

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