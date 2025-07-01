Швеция нашла дополнительные €150 млн на зарубежную помощь, в частности Украине

Правительство Швеции на 2025 год выделяет почти 1,7 млрд шведских крон (около €150 млн) на помощь Украине и другие гуманитарные мероприятия во всем мире.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Швеция пересмотрела приоритеты помощи на 2025 год

Так, в Швеции решили пересмотреть приоритеты как в географической, так и в тематической помощи. Поэтому правительство решило прекратить двустороннюю помощь Афганистану, а также начать отмену стратегии регионального сотрудничества с Азией и Океанией в сфере развития.

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– Мы живем в неспокойном мире с большим количеством кризисов. Во многих местах, в частности в Украине, Судане, Газе и Йемене, человеческие страдания огромны. Ситуация во многих странах еще больше ухудшилась из-за решения США остановить часть своей помощи, – отмечают в правительстве Швеции.

На 2025 год Швеция выделяет 1,67 млрд шведских крон на поддержку Украины и на меры по спасению жизней во всем мире. Отмечается, что Швеция не может компенсировать сокращение помощи со стороны США, но хочет сделать все, чтобы поддержать Украину.

Министр по вопросам помощи и внешней торговли Бенджамин Доуса подчеркнул, что Швеция прекращает оказывать Афганистану помощь в развитии, однако продолжит гуманитарную помощь, поскольку положение женщин и девочек в Афганистане очень беспокоит шведское правительство.

Дальнейшая поддержка Украины

По словам Бенджамина Доусы, помощь Украине является жизненно важной для Европы, а потому Украина является главным приоритетом для Швеции.

— Чтобы противостоять России, которая не стесняется обстреливать детские площадки, больницы, школы и дома, необходима усиленная поддержка. Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы, — подытожил министр Бенджамин Доуса.

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