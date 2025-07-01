Верховный суд Польши подтвердил победу Кароля Навроцкого на выборах

Верховный суд Польши 1 июля признал результаты президентских выборов 2025 действительными, подтвердив победу Кароля Навроцкого.

Об этом сообщает RMF24.

Выборы 2025 года в Польше: суд подтвердил победу Кароля Навроцкого

Суд рассмотрел более 54 тысяч жалоб на выборы, однако только 21 из них были признаны обоснованными. При этом установлено, что эти нарушения не повлияли на итоговый результат голосования.

Сейчас смотрят

– Все обстоятельства четко указывают на то, что Кароль Навроцкий получил больше голосов во втором туре, чем Рафал Тшасковский, – заявил президент Палаты чрезвычайного контроля и общественных дел Верховного суда Кшиштоф Вяк.

Во время заседания под зданием Верховного суда собрались сотни протестующих: одни требовали признать выборы действительными, другие подвергали сомнению легитимность решений судебной палаты.

Глава Сейма Шимон Головня ранее обещал, что если Верховный суд подтвердит результаты выборов, то 6 августа состоится Национальное собрание для принесения присяги новоизбранным президентом.

Напомним, согласно подсчету голосов, Кароль Навроцкий набрал 50,9% голосов и лишь немного опередил своего соперника – мэра Варшавы Рафала Тшасковского, получившего 49,1%.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.