$16 млн для Трампа: президент США выиграл дело против телеканала CBS

Американская медиакомпания Paramount Global согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу $16 млн в рамках урегулирования судебного иска, связанного с программой CBS 60 минут.

Это снимает юридические барьеры для слияния Paramount с Skydance Media – сделки на сумму $8 млрд.

Почему Трамп подал в суд

Иск Трампа был подан в федеральный суд в Северном округе Техаса за несколько дней до президентских выборов 2024 года, на которых он победил Камалу Харрис.

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Американский лидер заявил, что CBS намеренно вырезала из интервью фрагмент, в котором Харрис неудачно высказалась по вопросу влияния на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, в программе 60 минут показали смонтированную версию ответа, которая скрыла слабую позицию Камалы Харрис, создав ложное впечатление о ее компетентности перед выборами.

В иске также фигурировал конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, чье участие позволило передать дело судье, известному своей приверженностью консерваторам. Хотя юридические эксперты считали претензии Трампа слабыми, дело вызвало общественный резонанс и расследование со стороны Федеральной комиссии по связи.

Реакция Paramount и журналистского сообщества

В компании Paramount отметили, что урегулирование дела “не предполагает никаких извинений или признания вины”. Деньги также не будут поступать непосредственно Дональду Трампу – средства направят на его президентскую библиотеку.

В то же время внутри CBS News вспыхнуло возмущение. Журналисты 60 минут и другие сотрудники редакции раскритиковали вмешательство руководства Paramount в редакционную политику. В результате руководитель программы Билл Оуэнс и президент CBS News Венди Макмегон покинули компанию весной 2025 года.

Paramount заявила, что отныне после выхода в эфир будет публиковать стенограммы интервью с кандидатами в президенты США, но с возможными сокращениями, если этого потребуют законы или вопросы нацбезопасности.

Слияние Paramount и Skydance

Урегулирование иска открывает путь к завершению сделки между Paramount и Skydance Media. Согласно условиям, Skydance, инвесткомпания RedBird Capital и миллиардер Ларри Эллисон – отец гендиректора Skydance Дэвида Эллисона – выкупят акции контрольного пакета Paramount, после чего компании объединятся в новую структуру – Paramount Skydance Corp.

Назначенный Трампом председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр заявил, что вопрос иска не влияет на рассмотрение слияния. Однако сам президент на публике неоднократно связывал эти две темы.

Источник : Variety

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