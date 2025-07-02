Более 42°C: где аномальная жара в Европе и как спасаться

В последние дни в Европе наблюдается очень жаркая погода. Так, в конце июня в ряде регионов столбики термометров поднялись до более 40°C, что является рекордными температурными показателями для этого времени года.

Где сейчас аномальная жара в Европе и как от нее спасаться — читайте в материале Фактов ICTV.

Аномальная жара в Европе: какие страны страдают

Жара в Европе продолжается и распространяется дальше. В некоторых южных районах страны в ближайшие дни ожидается, что столбики термометров поднимутся до 42°C (107,6°F), поскольку континент быстро нагревается.

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Страдают от аномальной жары такие страны как:

Португалия — в городе Мора зафиксировали температуру 46,6°C, это самая высокая температура в истории страны в этот период.

Франция — зафиксирован второй самый жаркий июнь с 1900 года, показатели уступили июню 2003 года.

Испания — некоторые части страны имели самый жаркий июнь за весь период наблюдений. В частности, Барселона зафиксировала самую высокую температуру после 1914 года.

Страдают от высоких температурных показателей также: Греция, Чешская Республика, Турция, Нидерланды, Италия. Здесь температура поднялась до 40-46°C, жара не спадает даже ночью.

Жаркая погода в Европе охватила — Германию, Польшу, Австрию, Великобританию, Ирландию, Нидерланды, Бельгию.

Температурный рекорд в Европе — последствия

Рекордная жара в ЕС приводит к негативным последствиям. В частности, во Флоренции, где во вторник температура достигла 38°C (100°F), в центре города отключили свет из-за резкого роста спроса на электроэнергию.

Во Франции национальное метеорологическое агентство Météo-France объявило о самом высоком уровне опасности. Из-за этого более 1300 школ были частично или полностью закрыты.

Была закрыта для посетителей даже вершина культовой парижской Эйфелевой башни.

В Турции (провинция Измир) вспыхнули лесные пожары. Из-за этого пять районов в Сеферихисаре были эвакуированы, поскольку огонь приблизился к жилым районам.

К югу от Афин также вспыхнул крупный лесной пожар, что вынудило власти издать приказы об эвакуации людей и перекрыть части прибрежной дороги, соединяющей греческую столицу с Сунионом, где расположен древний храм Посейдона, главная туристическая достопримечательность.

Италия ограничила работу на открытом воздухе из-за рекордной жары, которая бушует по всей Европе. А пражский зоопарк раздал для спасения животных до 10 тонн льда, уделяя особое внимание белым медведям.

— Мы просто выживаем, жара продолжается даже ночью, — говорят местные жители.

Согласно климатическому мониторингу ЕС Copernicus, это не первая экстремальная волна жары.

В частности, жара в ЕС наблюдалась в марте этого года. Ученые предупреждают, что в результате потепления планеты экстремальные погодные явления, включая ураганы, засухи, наводнения и волны жары, станут более частыми и интенсивными.

Прошлый год также был самым жарким за всю историю наблюдений и привел к стихийным бедствиям во всем мире, которые обошлись более чем в $300 млрд (£219 млрд).

Аномальная жара в Европе и Украине: как правильно спасаться

Главная причина аномальной жары — глобальное потепление. Европа нагревается в два раза быстрее среднего мирового темпа.

Всемирная метеорологическая организация (World Meteorological Organization, агентство ООН із питань погоди та клімату), заявила, что человечеству придется научиться жить с новой нормой экстремальных волн жары, которые со временем будут происходить чаще и будут более интенсивными.

Исследование Lancet Public Health за прошлый год показало, что количество смертей от жары в Европе может утроиться к концу века. Сегодня количество смертей, связанных с жарой, в Европе составляет 44 тыс.

Высокие температуры этого лета не обойдут стороной и Украину. В ближайшее время сильная жара будет наблюдаться в южных, центральных областях, а также в Закарпатье. Здесь местами воздух будет нагреваться от +35°С до +38°С.

При большой жаре очень важно научиться правильно себя вести, чтобы обезопасить себя и свое здоровье.

Следуйте таким советам специалистов:

Оставайтесь в прохладном месте — по возможности, избегайте пребывания на улице, отдавайте предпочтение кондиционированным помещениям. Днем держите окна закрытыми, а вечером — хорошо проветривайте комнаты.

Пейте много воды — употребляйте не менее 1,5–2 литров воды в день. Избегайте алкоголя, кофе и сладких напитков, ведь они способствуют обезвоживанию.

Правильно одевайтесь — носите легкую, светлую и свободную одежду из натуральных тканей. Обязательно защищайте голову платком, панамой или шляпой.

Избегайте физических нагрузок — не выполняйте тяжелую работу или тренировки на улице в пик жары (с 11:00 до 17:00). Если нужно быть на солнце, делайте частые перерывы и отдыхайте в тени.

Охлаждайте тело — принимайте прохладный душ несколько раз в день. Используйте влажные салфетки или компрессы на лоб, шею, запястья.

Следите за симптомами организма — обращайте внимание на признаки перегрева (тошнота, головная боль, головокружение, слабость, сухость во рту, спутанное сознание). При подозрении на тепловой удар — немедленно обращайтесь к врачу или вызывайте скорую помощь.

Наиболее уязвимые категории людей — дети, пожилые люди и хронически больные. Им нужно быть особенно осторожными в период сильной жары.

Помните, что нельзя оставлять животных в машине, даже на короткое время — это смертельно опасно!

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