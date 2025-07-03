Блокирует вступление Украины: Дания предлагает приостановить право голоса Венгрии в ЕС

Дания призывает ЕС применить все юридические рычаги против Венгрии из-за нарушения фундаментальных прав Евросоюза, включая процедуру по статье 7 — так называемую ядерную опцию по Будапешту.

Об этом сообщает Рolitico.

Дания: заявки Украины и Молдовы должны двигаться вместе

— Мы до сих пор наблюдаем нарушение основных ценностей. Именно поэтому мы продолжим процедуру по статье 7 и слушания по Венгрии, — заявила министр по делам Европы Дании Мари Бьерре на брифинге в Орхусе, где Еврокомиссия находится с визитом на фоне начала датского председательства в Совете ЕС.

Статья 7 договора о ЕС позволяет странам-членам голосовать за исключение или наказание государства, которое нарушает правила блока.

Сейчас смотрят

Бьерре также подчеркнула, что ЕС должен рассмотреть возможность ограничения доступа к европейским фондам для стран, нарушающих законодательство ЕС.

Еще одним важным вопросом для Дании остается расширение ЕС. Министр раскритиковала блокирование Венгрией переговоров по членству Украины в ЕС, отметив, что Дания готова искать все политические и практические решения, чтобы двигаться вперед.

Если страны ЕС решат активнее продвигать процедуру по статье 7, они могут лишить Венгрию права голоса по вопросам политики ЕС, таких как расширение, которое лишит Будапешт возможности ветировать членство Украины.

Из-за сопротивления Венгрии членству Украины в ЕС появляются предположения, что Еврокомиссия может отдельно продвинуть заявку Молдовы, открыв переговорный кластер в ближайшие дни.

Однако Бьерре подчеркнула, что Дания не готова разделять процессы вступления.

– Наша цель – открыть первый кластер одновременно для Молдовы и Украины, – сказала она.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.