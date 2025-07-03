Германия хочет выкупить у США системы ПВО Patriot для Украины — Bild

Федеральное правительство Германии работает над срочным решением, чтобы обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны (ПВО) и ракетами-перехватчиками.

Германия хочет помочь Украине с ПВО

Как сообщает Bild, Берлин ожидает подтверждения от министра обороны США Пита Хегсета о предоставлении двух систем противовоздушной обороны Patriot, которые Украине профинансирует Германия.

По информации издания, Германия направила еще несколько недель назад соответствующий запрос.

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Как отметили журналисты, ранее украинская сторона безрезультатно пыталась самостоятельно приобрести системы Patriot у США, а затем обратилась к немецкому правительству.

Источники издания рассказали, что в Берлине выражают беспокойство, что США могут отклонить запрос Германии на две системы Patriot после информации о приостановке поставок некоторых вооружений Украине.

По информации журналистов, этот вопрос обсуждали во время недавно заседания правительства Германии, когда стало понятно, что нельзя компенсировать отмененные поставки вооружения из США.

Но Германия и другие союзники намерены предоставить Украине хотя бы системы ПВО Patriot из собственных запасов, утверждают в издании.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что на рабочих уровнях между Украиной и США выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности необходимых систем и средств ПВО.

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