Трамп анонсировал новый звонок Путину

В четверг, 3 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить российскому главе Владимиру Путину.

Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

Разговор Трампа и Путина – детали

– Буду говорить с президентом РФ Путиным в 10 (17 часов по Киеву, – Ред.). Спасибо, – говорится в сообщении.

Отметим, что последний раз Дональд Трамп и Владимир Путин разговаривали 14 июня на фоне эскалации ситуации между Ираном и Израилем.

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Ранее стало известно, что Украина и США работают над тем, чтобы организовать телефонный разговор между президентами Трампом и Зеленским на фоне приостановления поставок оружия.

После разговора Трамп заявил, что Россия и Украина начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны, “как только они смогут”, пока продолжаются боевые действия. Это выглядит как поддержка Кремля со стороны американского президента.

Неофициально ожидается, что он состоится 4 июля.

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