Ядерная программа отстала на два года: Пентагон о потерях Ирана после ударов США
Пентагон заявил о задержке иранской ядерной программы на два года в результате недавних ударов США по ключевым объектам.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя Пентагона Шона Парнелла.
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Шон Парнелл в комментарии ABC New подтвердил позицию администрации Дональда Трампа относительно результативности операции против иранских ядерных мощностей.
— Это (ядерная программа Ирана — Ред.) задержано на один-два года. Я думаю, что, вероятно, ближе к двум годам, — заявил представитель Пентагона.
Такая оценка контрастирует с выводами МАГАТЭ, где генеральный директор Рафаэль Гросси на прошлой неделе предупредил, что Тегеран способен возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев.
По словам Парнелла, американская операция нанесла не только материальный, но и психологический ущерб иранской программе.
Использование дальнемагистральных бомбардировщиков, способных находиться в воздухе почти 37 часов непрерывно, продемонстрировало серьезность намерений Вашингтона.
— Это не просто обогащенный уран, центрифуги или что-то подобное. Мы уничтожили компоненты, которые им были нужны для создания бомбы, — подчеркнул спикер.
Напомним, что после ударов 23 июня США Иран закрыл доступ МАГАТЭ к своим ядерным объектам.
Это вызвало волнение среди мировых лидеров.
В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выход Ирана из МАГАТЭ может вызвать цепную реакцию и подорвать всю систему нераспространения ядерного оружия.