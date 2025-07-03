Ядерная программа отстала на два года: Пентагон о потерях Ирана после ударов США

Пентагон заявил о задержке иранской ядерной программы на два года в результате недавних ударов США по ключевым объектам.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя Пентагона Шона Парнелла.

Каковы потери Ирана после ударов США: оценка Пентагона

Шон Парнелл в комментарии ABC New подтвердил позицию администрации Дональда Трампа относительно результативности операции против иранских ядерных мощностей.

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— Это (ядерная программа Ирана — Ред.) задержано на один-два года. Я думаю, что, вероятно, ближе к двум годам, — заявил представитель Пентагона.

Такая оценка контрастирует с выводами МАГАТЭ, где генеральный директор Рафаэль Гросси на прошлой неделе предупредил, что Тегеран способен возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев.

По словам Парнелла, американская операция нанесла не только материальный, но и психологический ущерб иранской программе.

Использование дальнемагистральных бомбардировщиков, способных находиться в воздухе почти 37 часов непрерывно, продемонстрировало серьезность намерений Вашингтона.

— Это не просто обогащенный уран, центрифуги или что-то подобное. Мы уничтожили компоненты, которые им были нужны для создания бомбы, — подчеркнул спикер.

Напомним, что после ударов 23 июня США Иран закрыл доступ МАГАТЭ к своим ядерным объектам.

Это вызвало волнение среди мировых лидеров.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выход Ирана из МАГАТЭ может вызвать цепную реакцию и подорвать всю систему нераспространения ядерного оружия.

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