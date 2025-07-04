Китай заявил, что “не может позволить себе проигрыш РФ” в войне с Украиной: что это значит

Россия усиливает атаки на Украину на фоне ослабления американской поддержки, одновременно с этим в Пекине прозвучало неоднозначное заявление – якобы Китай не может “позволить себе” допустить проигрыш Москвы, пишет Wall Street Journal.

Уменьшение поддержки США уже имеет последствия

Журналисты отмечают, что информация о поведении главы Кремля Владимира Путина во время последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом позволяет понять, что РФ не намерена прислушиваться к призывам прекратить войну.

Поэтому решение Трампа прекратить поставки оружия Украине дает значительный импульс россиянам и делает ситуацию лишь хуже, ведь это укрепляет уверенность России в том, что она дожмет Киев со временем благодаря “игре на истощение”.

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Институт по изучению войны тоже считает, что теперь украинские защитники должны будут экономить материальные средства, что, вероятно, ускорит российские успехи на поле боя.

Поэтому это лето Украина, вероятно, будет страдать от непрерывных атак ее большего соседа, а все обещания и попытки Трампа в этой войне “зашли в тупик”.

В то же время WSJ считает, что цель России в ее летней компании — не столько завоевание территорий, сколько желание “перетрощить” войска и технику меньшего соседа, а также подорвать поддержку со стороны гражданского населения и Запада.

РФ начала использовать не только больше дронов и ракет, но и химические атаки.

Нидерланды совместно с немецкими разведчиками зафиксировали, что россияне начали использовать такие серьезные вещества, как хлорпикрин, который является смертельным при высоких концентрациях. Это серьезное нарушение Конвенции о химическом оружии, запрещающей применять это отравляющее вещество.

Более того, Кремль вкладывает все больше средств в новые разработки в сфере химического оружия, расширяет исследования и привлекает новых ученых.

Что значит заявление Китая

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И непублично заявил, что его страна якобы “не может позволить себе” поражения России в войне в Украине, ведь “волнуется, что США сместят все свое внимание на Пекин”. Об этом журналисты сообщают со ссылкой на собственные источники.

Это заявление министра несколько противоречит официальной позиции Китая, который регулярно публично подчеркивает, что якобы не участвует в российской войне с Украиной ни на одной из сторон.

Ван И, в то же время, отвергает обвинения в том, что китайцы все же поддерживают россиян материально и оружием, что помогает ей в войне против Украины.

Пекин настаивает, что если бы это было правдой, то конфликт якобы “уже давно бы закончился”.

Хотя Китай “не просил” об этой войне, ее продолжение может быть выгодным для Пекина стратегически – ведь США отвлекаются на украинцев и меньше обращают внимание на китайцев.

При этом МИД КНР выпустил официальное заявление, что Пекин будет “стоять на позиции мира” и способствовать политическому урегулированию войны.

Напомним, во время последней масштабной атаки российских беспилотников на Украину 4 июля в Киеве и Одессе обнаружили БпЛА с китайскими комплектующими.

Источник: WSJ, South China Morning Post

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