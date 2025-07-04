НАТО надеется на гибкость США в отношении оружия для Украины — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает на гибкость Соединенных Штатов в вопросе поставок оружия для Украины, которая нуждается в ресурсах для самозащиты, несмотря на приостановку поставок части вооружения со стороны Вашингтона.

Об этом пишет Bloomberg.

Рютте надеется на гибкость США в поставках оружия Украине

— США должны убедиться, что их запасы находятся на уровне, необходимом для собственной безопасности, ведь это критически важно для нашей коллективной обороны, — отметил Рютте.

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— В то же время мы, конечно, надеемся на гибкость, ведь должны убедиться, что Украина может двигаться вперед, — добавил он, выступая перед журналистами.

На этой неделе Пентагон объявил о временной остановке передачи Украине артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны.

В заявлении отмечалось, что решение принято в рамках пересмотра американских арсеналов на фоне необходимости сохранить вооружение для реагирования на другие угрозы безопасности.

Приостановка поставок произошла одновременно с резким усилением воздушных атак России по Киеву и другим крупным городам Украины.

Рекордное количество ударов дронами и ракетами обнажило уязвимость украинской ПВО в момент, когда действующее американское финансирование исчерпывается уже этим летом.

Разговор Зеленского и Трампа

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить американского лидера возобновить поставки и продать Украине больше оружия.

Накануне Трамп выразил разочарование результатами своего последнего разговора с президентом России Путиным, который не принес сдвигов в вопросе прекращения войны, продолжающейся уже четвертый год.

Учитывая нежелание России двигаться к прекращению огня, союзники должны “быть уверены”, что Украина “имеет все необходимое, чтобы оставаться в борьбе”, сказал Рютте.

Назначение нового командующего силами НАТО в Европе

Он выступал на военной базе НАТО в Монси (Бельгия) после церемонии назначения нового главнокомандующего американскими силами в Европе и верховного военного командующего НАТО — генерала ВВС США Алексуса Гринкевича.

Гринкевич, обращаясь к журналистам, сообщил, что внимательно следит за ходом обсуждения: Посмотрим, как будут развиваться события в течение следующей недели или двух.

Новоназначенный командующий заявил, что в течение первых 90 дней проведет пересмотр американского военного присутствия в Европе. По его словам, это позволит понять, каким может быть будущее позиционирование США в регионе.

Ожидается, что США представят результаты этого пересмотра уже этим летом. Они могут предусматривать существенное сокращение войск в Европе, что вызывает беспокойство среди европейских союзников НАТО, которых до сих пор не проинформировали об этих планах.

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