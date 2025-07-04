Жара в Европе: на этой неделе зафиксировано уже по меньшей мере 9 смертей

На этой неделе европейский континент накрыла дикая жара, жертвами которой стали по меньшей мере девять человек. Эксперты называют эти волны тепла “тихими убийцами” из-за тысячи жизней, которые они уносят каждый год.

Красные уровни жары в Италии

В Италии из-за палящей жары, достигающей 38°C, власти объявили самые строгие красные уровни опасности в 17 крупных городах, включая Милан и Рим, а в нескольких регионах запретили работу на открытом воздухе во второй половине дня.

Однако изнуряющие условия, обусловленные “тепловым куполом”, нависшим над Европой, уже стали причиной смерти по меньшей мере одного рабочего.

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По сообщениям местных СМИ, 47-летний Брахим Айт Эль Хаджам упал под полуденным солнцем во время заливки бетона на автостоянке на окраине Болоньи, где также был объявлен красный уровень опасности.

Двое мужчин старше 60 лет умерли на пляжах Сардинии, сообщило информационное агентство ANSA, а в столице Сицилии Палермо в понедельник умерла 53-летняя женщина, которая, как сообщается, потеряла сознание во время прогулки по улице. Местные СМИ сообщили, что у нее было сердечное заболевание.

Статистика смертей от жары

Исследование показало, что за лето 2022 года в Европе, ставшее самым жарким за всю историю наблюдений, из-за жары погибла 61 тысяча человек.

Глава Итальянского общества неотложной медицинской помощи (SIMEU) Алессандро Риккарди заявил, что в условиях нынешней жары резко возросло количество госпитализаций в отделения неотложной помощи.

Ранняя волна тепла

В Испании температура поднялась еще выше, достигнув 46°C в Уэльве в субботу и 37,9°C в Барселоне вчера, 3 июля, где власти также расследуют, была ли смерть дворника на выходных связана с жарой.

Власти также сообщили о смертях, связанных с аномальной жарой, в Эстремадуре и Кордове.

Министр энергетики Франции сообщил о двух смертях, напрямую связанных с аномальной жарой, а также о 300 госпитализированных. Сегодня в столице снова может быть 40-градусная жара, а вершина Эйфелевой башни остается закрытой, как и сотни школ.

Тем временем в Германии пожарные боролись с несколькими лесными пожарами в восточных землях Бранденбург и Саксония, когда в некоторых районах температура достигала 40°C (104°F).

Чиновников беспокоит, что эта волна тепла началась в июне, тогда как обычно такие высокие температуры бывают только в июле и августе.

По словам экспертов, изменение климата приводит к тому, что волны тепла случаются чаще, становятся более интенсивными и оказывают влияние на более обширные географические районы.

Источник : Sky News

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