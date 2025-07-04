Трамп прокомментировал прекращение поставок оружия Украине: Байден истощил страну

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал вопрос об американской военной помощи Украине, отвечая на вопрос журналиста о возможном приостановлении поставок вооружения.

Трамп прокомментировал возможное прекращение поставок оружия Украине

Репортер спросил Трампа: Почему вы приостановили поставки оружия Украине?

— Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия… и мы пытаемся помочь им. Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя, — сказал он во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне в четверг, 3 июля.

Трамп подчеркнул, что США продолжают поддержку Украины, но в то же время акцентировал на необходимости сохранять обороноспособность собственной страны.

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Репортер: Чому ви призупинили постачання зброї Україні? Трамп: Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе. https://t.co/06GsLVvxpr — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) July 3, 2025

Напомним, 2 июня Politico и NBC News со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Пентагон временно остановил передачу части противовоздушного вооружения Украине.

В частности перехватчиков Patriot, ракет GMLRS и других критически важных систем.

По данным источников, такое решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после инспекции оборонных запасов США.

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