В Праге из-за блэкаута застряли люди в лифтах и остановилось метро

Блэкаут в Чехии 4 июля оставил без света значительную часть Праги и несколько регионов страны.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Блэкаут в Чехии 4 июля: что известно

Энергетическая компания Праги Pražská energetika сообщила, что из-за аварии на подстанции в районе Ходов отключились центр города, районы Спрожилов и Южное Город.

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Без электроэнергии также остались части Центрально-Чешского, Устецкого и Либерецкого краев.

По данным системного оператора ČEPS, без напряжения осталась большая часть линий электропередач. Блэкаут затронул значительную часть Либерецкого края, где электроэнергия отсутствует в пяти городах региона.

В результате масштабного блэкаута в Праге остановились метро и трамваи, пожарные спасают людей, застрявших в лифтах.

Поступает большое количество сообщений о задымлении зданий из-за включения дизельных генераторов, сообщила пресс-служба пражской пожарной охраны.

Чешские железные дороги сообщали, что поезда не курсировали между Прагой и Колином и Бенешовом-у-Праги, а также между Колином и Кутной Горой. В Либерце остановились трамваи.

Около 13:00 по местному времени движение метрополитена и некоторых трамваев на правом берегу реки Влтава было возобновлено. Трамвайное движение на левом берегу реки полностью возобновили.

В настоящее время осуществляется ремонт аварийной подстанции, однако энергетики не сообщают точную продолжительность восстановительных работ.

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