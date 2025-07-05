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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Кремль активизирует размещение войск в Армении из-за напряженности с Азербайджаном

Москва активно расширяет свое военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.

Об этом сообщает ГУР.

Кремль наращивает войска в Армении на фоне конфликта с Азербайджаном

Кремль ускорил процесс комплектования 102-й российской военной базы в Гюмре для усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.

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По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, личный состав для усиления базы набирают среди военнослужащих ВС РФ из Ростовской и Волгоградской областей, а также временно оккупированного Крыма. Кроме того, Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа — в частности, в Северной Осетии.

— Развертывание российских войск в Армении — это часть комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Параллельно с разжиганием межэтнических конфликтов Москва наращивает военное присутствие на Кавказе.

Украинская военная разведка продолжает внимательно отслеживать передвижение российских войск как по территории РФ, так и за ее пределами.

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