Путин хочет идти до конца и продолжать убивать людей в Украине — Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин отнюдь не хочет прекращения огня в Украине, а хочет продолжать убивать людей.

Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One.

Так, глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине, ведь ситуация очень тяжелая.

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Трамп также вспомнил свой разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и отметил, что недоволен этим разговором, ведь российский президент хочет продолжать убивать людей в Украине.

— Я уже говорил вам, что был очень недоволен разговором с Путиным. Похоже, он хочет идти до самого конца и продолжать убивать людей. Это нехорошо. Это плохо. Я был недоволен, – сказал американский президент.

Дональд Трамп также отметил, что Путина не волнует прекращение огня, но его слишком беспокоят санкции.

— Я думаю, его волнуют санкции. Его очень волнуют санкции. Поэтому мы решаемся ввести серьезные санкции, — подчеркнул Трамп.

Более жесткий с Россией, чем с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил с Владимиром Путиным о санкциях.

— Я более жесткий с Россией, чем с Ираном. И чем с любой другой страной. Мы много говорили о санкциях, и он понимает, почему их могут ввести. Он — профессионал, — прокомментировал Трамп свой разговор с кремлевским диктатором.

Напомним, что на рассвете 4 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основное направление атаки — это Киев, где наибольшие повреждения получил Святошинский район. По последним данным, в результате атаки в Киеве погибли два человека, еще более 30 получили ранения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что Россия намеренно атаковала Украину после разговора Трампа с Путиным.

Ранее российские СМИ писали, что в разговоре с Трампом Путин заявил о готовности продолжать переговорный процесс. В то же время диктатор подчеркнул, что РФ “не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса”.

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