РФ хочет втянуть Лаос в войну против Украины: в ГУР рассказали, как именно
На фоне больших боевых потерь и истощения ресурсов Кремль ищет способы продления агрессии против Украины, пытаясь втянуть в войну новых партнеров под видом гуманитарных проектов в приграничных с Украиной регионах России.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Кремль пытается втянуть Лаос в войну против Украины
По сообщению ГУР, очередной страной, которую Россия пытается привлечь к своей агрессии, стал Лаос. Кремль организует отправку сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса для разминирования территорий в Курской области РФ.
Учитывая зависимость Лаоса от внешней помощи, его руководство уже на начальном этапе заявило о готовности отправить в Россию до 50 военнослужащих-саперов для участия в разминочных работах.
Кроме того, Лаос оказывает России бесплатную помощь, организуя реабилитацию раненых российских военных, участвовавших в боевых действиях против Украины.
Таким образом, Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранных военных на своей территории и фактически использовать их для поддержки боевых действий против Украины.
ГУР МО Украины продолжает фиксировать факты международного соучастия в вооруженной агрессии против нашего государства.