РФ хочет втянуть Лаос в войну против Украины: в ГУР рассказали, как именно

На фоне больших боевых потерь и истощения ресурсов Кремль ищет способы продления агрессии против Украины, пытаясь втянуть в войну новых партнеров под видом гуманитарных проектов в приграничных с Украиной регионах России.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Кремль пытается втянуть Лаос в войну против Украины

По сообщению ГУР, очередной страной, которую Россия пытается привлечь к своей агрессии, стал Лаос. Кремль организует отправку сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса для разминирования территорий в Курской области РФ.

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Учитывая зависимость Лаоса от внешней помощи, его руководство уже на начальном этапе заявило о готовности отправить в Россию до 50 военнослужащих-саперов для участия в разминочных работах.

Кроме того, Лаос оказывает России бесплатную помощь, организуя реабилитацию раненых российских военных, участвовавших в боевых действиях против Украины.

Таким образом, Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранных военных на своей территории и фактически использовать их для поддержки боевых действий против Украины.

ГУР МО Украины продолжает фиксировать факты международного соучастия в вооруженной агрессии против нашего государства.

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