Смертельные наводнения в Техасе: погибли 24 человека, 20 детей пропали

В центральной части американского штата Техас 4 июля проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека, а еще около 20 детей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN.

В ходе спасательных работ удалось эвакуировать и спасти 237 человек, многих из них транспортировали с помощью вертолетов, рассказал губернатор Техаса Грег Эбботт. Среди пропавших без вести — около 20 девочек, которые на момент стихии находились в христианском лагере Мистик, расположенном недалеко от реки Гуадалупе.

По данным Национальной метеорологической службы, уровень реки поднялся до второго высочайшего значения за всю историю наблюдений.

. @CarleyShimkus speaks with Brian Trascher, VP of @Unitedcajunnavy , as rescuers scramble to find a group of girls missing from a Christian summer camp after devastating floods suddenly hit Texas. State officials said at least 24 people are dead. pic.twitter.com/eqcTZpOIhn

Президент США Дональд Трамп, находясь на борту самолета Air Force One, назвал ситуацию в Техасе ужасающей и заверил в оказании федеральной помощи.

Up to 25 girls at a summer camp are unaccounted for in central Texas as flash floods have left at least 24 people dead.

Heavy rainfall caused the Guadalupe River to rise 26 feet — nearly eight metres — in just 45 minutes on Friday and many people were caught off guard.… pic.twitter.com/1JivBufQ48

— Channel 4 News (@Channel4News) July 5, 2025