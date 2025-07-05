Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп прокомментировал прекращение поставок оружия Украине: Байден истощил страну
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко
Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео
Было ли финансирование социальных выплат в июле: куда уже перечислены средства
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
4 мин.

Смертельные наводнения в Техасе: погибли 24 человека, 20 детей пропали

злива у Техасі
Фото: Getty Images

В центральной части американского штата Техас 4 июля проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека, а еще около 20 детей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN.

Беда в Техасе: рекордное наводнение и десятки жертв

В ходе спасательных работ удалось эвакуировать и спасти 237 человек, многих из них транспортировали с помощью вертолетов, рассказал губернатор Техаса Грег Эбботт. Среди пропавших без вести — около 20 девочек, которые на момент стихии находились в христианском лагере Мистик, расположенном недалеко от реки Гуадалупе.

Сейчас смотрят

По данным Национальной метеорологической службы, уровень реки поднялся до второго высочайшего значения за всю историю наблюдений.

Президент США Дональд Трамп, находясь на борту самолета Air Force One, назвал ситуацию в Техасе ужасающей и заверил в оказании федеральной помощи.

– Это шокирует. Они еще не знают точного количества погибших, но, похоже, среди них есть дети, заявил президент, добавив, что Белый дом координирует действия с губернатором штата.

Метеорологи зафиксировали, что в отдельных районах центрального Техаса через несколько часов выпала месячная норма осадков. В частности, в округе Хант в течение трех часов выпало около 16,5 см дождя – такие осадки случаются раз в 100 лет. По прогнозам, интенсивные ливни будут продолжаться и 5 июля.

Читайте также
В Швейцарии обвал ледника вызвал масштабное наводнение: 90% села уничтожено
Швейцарія Альпи стихійне лихо

Связанные темы:

Зливанегода у світіСША
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь