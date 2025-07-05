Смертельные наводнения в Техасе: погибли 24 человека, 20 детей пропали

В центральной части американского штата Техас 4 июля проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека, а еще около 20 детей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN.

Беда в Техасе: рекордное наводнение и десятки жертв

В ходе спасательных работ удалось эвакуировать и спасти 237 человек, многих из них транспортировали с помощью вертолетов, рассказал губернатор Техаса Грег Эбботт. Среди пропавших без вести — около 20 девочек, которые на момент стихии находились в христианском лагере Мистик, расположенном недалеко от реки Гуадалупе.

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По данным Национальной метеорологической службы, уровень реки поднялся до второго высочайшего значения за всю историю наблюдений.

.@CarleyShimkus speaks with Brian Trascher, VP of @Unitedcajunnavy, as rescuers scramble to find a group of girls missing from a Christian summer camp after devastating floods suddenly hit Texas. State officials said at least 24 people are dead. pic.twitter.com/eqcTZpOIhn — Fox News (@FoxNews) July 5, 2025

Президент США Дональд Трамп, находясь на борту самолета Air Force One, назвал ситуацию в Техасе ужасающей и заверил в оказании федеральной помощи.

Up to 25 girls at a summer camp are unaccounted for in central Texas as flash floods have left at least 24 people dead. Heavy rainfall caused the Guadalupe River to rise 26 feet — nearly eight metres — in just 45 minutes on Friday and many people were caught off guard.… pic.twitter.com/1JivBufQ48 — Channel 4 News (@Channel4News) July 5, 2025

– Это шокирует. Они еще не знают точного количества погибших, но, похоже, среди них есть дети, заявил президент, добавив, что Белый дом координирует действия с губернатором штата.

Метеорологи зафиксировали, что в отдельных районах центрального Техаса через несколько часов выпала месячная норма осадков. В частности, в округе Хант в течение трех часов выпало около 16,5 см дождя – такие осадки случаются раз в 100 лет. По прогнозам, интенсивные ливни будут продолжаться и 5 июля.

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