Украина атаковала объект в Чувашии, где производят антенны для Shahed и Искандеров

Украинские Силы обороны нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса РФ, производящему адаптивные антенные решетки Комета, используемые в высокоточном вооружении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

ВСУ ударили по заводу в РФ, производящему антенны для ракет и дронов

В ночь на 5 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали АО ВНИИР-Прогресс в городе Чебоксары, Чувашская республика РФ. Там расположены производственные мощности, где изготавливают адаптивные антенны Комета. Их устанавливают на дроны Shahed, ракеты Искандер-К, модули для управляемых авиабомб (КАБ) и другое высокоточное вооружение, активно используемое РФ для обстрелов Украины, в том числе гражданских объектов.

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По предварительным данным, средства поражения достигли района цели. Результаты атаки уточняются.

В Силах обороны подчеркнули, что продолжат наносить удары для снижения военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ прекратить агрессию против Украины.

Напомним, дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили два завода военно-промышленного комплекса в российском тылу – Базальт и Сплав.

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