Ключ к лидерству – соболезнования: Келлог похвалил Зеленского после разговора с Трампом
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог высказал положительную оценку президенту Украины Владимиру Зеленскому после его разговора с Дональдом Трампом.
Кэллог похвалил Зеленского
Об этом он написал на своей странице в X (Twitter).
— Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию, — написал Кэллог в комментарии к телефонному разговору между двумя лидерами.
Он также поблагодарил Зеленского за слова поддержки в связи с трагическим наводнением в Техасе, которое унесло жизни, в том числе и среди молодежи:
— Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие — ключевая составляющая лидерства, — добавил Келлог.
Разговор Зеленского с Трампом
Напомним, 4 июля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили воздушные удары РФ и ситуацию на фронте.
Как сообщило Axios, основная часть 40-минутной беседы была посвящена потребностям Украины в системах противовоздушной обороны. В частности, обсуждалась возможность передачи ракет Patriot.
Зеленский отметил, что Украина готова к прямым проектам с США и считает их чрезвычайно важными для укрепления безопасности, прежде всего в сфере дронов и современных технологий.