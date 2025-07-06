Ключ к лидерству – соболезнования: Келлог похвалил Зеленского после разговора с Трампом

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог высказал положительную оценку президенту Украины Владимиру Зеленскому после его разговора с Дональдом Трампом.

Кэллог похвалил Зеленского

Об этом он написал на своей странице в X (Twitter).

— Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию, — написал Кэллог в комментарии к телефонному разговору между двумя лидерами.

Он также поблагодарил Зеленского за слова поддержки в связи с трагическим наводнением в Техасе, которое унесло жизни, в том числе и среди молодежи:

Сейчас смотрят

— Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие — ключевая составляющая лидерства, — добавил Келлог.

Разговор Зеленского с Трампом

Напомним, 4 июля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили воздушные удары РФ и ситуацию на фронте.

Как сообщило Axios, основная часть 40-минутной беседы была посвящена потребностям Украины в системах противовоздушной обороны. В частности, обсуждалась возможность передачи ракет Patriot.

Зеленский отметил, что Украина готова к прямым проектам с США и считает их чрезвычайно важными для укрепления безопасности, прежде всего в сфере дронов и современных технологий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.