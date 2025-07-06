Китай пытался сорвать продажи истребителей Rafale — разведка Франции

Китай задействовал сеть своих посольств для распространения сомнений в боевых возможностях французских истребителей Rafale после их участия в столкновениях между Индией и Пакистаном в мае.

Об этом пишет Associated Press.

Китай пытается дискредитировать истребители Rafale

К такому выводу пришли французские военные и разведка, которые видят в действиях Пекина попытку подорвать репутацию и экспортный потенциал ключевого истребителя Франции.

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Согласно докладу одной из французских спецслужб, который находится в распоряжении журналистов AР, атташе по вопросам обороны в посольствах КНР активно работали над тем, чтобы убедить страны, которые уже приобрели Rafale, в частности Индонезию, отказаться от дополнительных закупок. А новых потенциальных клиентов убеждали выбрать китайские самолеты.

Четырехдневное обострение между Индией и Пакистаном в мае стало самым серьезным за последние годы конфликтом между двумя ядерными державами. В боевых действиях участвовали десятки самолетов обеих сторон.

Военные эксперты и аналитики исследуют, как пакистанское оружие китайского производства, прежде всего истребители и ракеты класса воздух-воздух, проявило себя в столкновениях с Rafale, которые были в распоряжении Индии.

Продажи Rafale и другого вооружения являются ключевым источником доходов оборонной промышленности Франции и инструментом укрепления международных связей, особенно в Азии, где растет влияние Китая.

Франция противостоит дезинформационной кампании

После того, как Пакистан заявил об уничтожении пяти индийских самолетов, включая три Rafale, у стран, являющихся клиентами Dassault Aviation, начали появляться сомнения. Индия признала потери авиации, однако количество не уточнялось.

Начальник штаба ВВС Франции, генерал Жером Белланже, заявил, что располагает данными о потере трех самолетов: одного Rafale, одного российского Су и одного Mirage 2000 — истребителя предыдущего поколения французского производства.

Это был первый подтвержденный боевой случай потери Rafale, которые на тот момент были закуплены восемью странами.

— Конечно, все страны, которые приобрели Rafale, задали себе вопрос, — сказал Белланже.

Французские официальные лица пытаются сохранить репутацию истребителя, утверждая, что против него ведется целенаправленная кампания по дискредитации, в которой участвуют Пакистан и его союзник — Китай.

В частности, речь идет о массовом распространении фейков в соцсетях: поддельные фото обломков Rafale, контент, сгенерированный ИИ, кадры из видеоигр, имитирующих воздушные бои. По словам французских исследователей, более 1 тыс. новых аккаунтов были созданы в соцсетях сразу после начала конфликта, чтобы продвигать тезис о технологическом превосходстве Китая.

Хотя французские военные не смогли напрямую связать онлайн-дезинформацию с правительством КНР, разведка заявляет, что атташе китайских посольств повторяли те же тезисы во время встреч с чиновниками из других стран. Они утверждали, что Rafale, которые приобрела Индия, показали себя слабо в бою, и вместо этого рекламировали китайское вооружение.

Французские официальные лица узнали об этих встречах от самих государств, к которым обращались китайские атташе.

Пекин отрицает, расследование продолжается

Министерство национальной обороны Китая в комментарии AP назвало обвинения “абсолютно беспочвенными сплетнями и клеветой” и подчеркнуло, что Пекин “последовательно придерживается ответственного подхода к экспорту вооружений” и играет “конструктивную роль в поддержании мира и стабильности”.

Несмотря на это, в последние годы Китай активизировал дезинформационные кампании в соцсетях, в частности X, Instagram и Facebook. Он использует сети проплаченных инфлюенсеров, фальшивые аккаунты и веб-сайты, маскирующиеся под СМИ, для распространения выгодных Пекину нарративов.

В Министерстве обороны Франции отметили, что Rafale стал мишенью “масштабной кампании дезинформации”, целью которой было продвижение “альтернативной техники, в частности китайского производства”.

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