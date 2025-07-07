Глава ЕК отрицает нарушение интересов ЕС при закупке вакцин во время Covid-19

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла обвинения в том, что ее коммуникация с руководителями фармацевтических компаний в 2021 году во время эпидемии Covid-19 могла противоречить интересам ЕС.

Об этом она заявила 7 июля в Страсбурге на заседании Европейского парламента, где рассматривался вопрос о вынесении вотума недоверия Европейской комиссии.

Контракты с фармкомпаниями не противоречили интересам ЕС

Глава ЕК заявила, что обвинения в нарушении интересов ЕС из-за ее переписки с представителями фармкомпаний не имеют оснований.

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— Это не секрет, что я была на связи с руководителями компаний, которые производили вакцины, способные вывести нас из кризиса. Конечно, я была. Так же, как я консультировалась с лучшими эпидемиологами и вирусологами в мире, – подчеркнула глава ЕК.

Она добавила, что предположения о неправомерности заключенных контрактов или их противоречии интересам ЕС не соответствуют действительности.

— Предположения, что эти контракты каким-то образом были неправомерными или противоречили европейским интересам, абсолютно ложны с любой точки зрения, – отметила фон дер Ляйен.

Она пояснила, что переговоры о поставках вакцин велись с участием как Еврокомиссии, так и государств-членов. Подписанию каждого договора предшествовало тщательное рассмотрение в национальных столицах.

Поэтому позвольте мне еще раз четко изложить факты. Переговоры по контрактам проводились совместно Еврокомиссией и государствами-членами. Каждый отдельный контракт внимательно рассматривался в столицах стран перед тем, как его подписывали все 27 государств-членов. Не было никаких тайн, скрытых положений или обязательств покупать вакцины для стран-членов, – пояснила фон дер Ляйен.

По ее словам, ни одна страна не была обязана покупать вакцины – решения принимались добровольно.

— Поэтому любые утверждения о том, что какое-то государство-член не знало о контрактах, ценах или объемах, являются нечестными. Собственно, назовем вещи своими именами: это просто ложь, – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 7 июля Европарламент рассматривал инициативу о выражении недоверия Европейской комиссии. Голосование по этому поводу запланировано на четверг, 10 июля.

Автором инициативы выступил евродепутат Георге Пипереа из румынской ультраправой партии AUR. Поводом стал скандал вокруг переписки Урсулы фон дер Ляйен с Альбертом Бурлой, генеральным директором Pfizer, во время обсуждения закупок вакцин в период пандемии.

В мае этого года Суд Европейского Союза принял решение, согласно которому отказ Еврокомиссии предоставить журналистам The New York Times доступ к этим сообщениям был неправомерным.

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