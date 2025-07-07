Воздушное пространство НАТО в Польше будут охранять нидерландские F-35: что известно

Голландская авиация вместе с Норвегией будут охранять воздушное пространство НАТО над Польшей.

Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс написал на своей странице в соцсети X.

F-35 будут защищать восточный фланг НАТО

Патрулировать небо над Польшей будут новейшие истребители F-35.

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— С сентября нидерландские самолеты F-35 вместе с Норвегией будут охранять воздушное пространство НАТО в Польше. Таким образом мы держим Россию на расстоянии и защищаем линии снабжения в Украину, — подчеркнул Рубен Брекельманс.

Ранее Министерство обороны Норвегии также сообщало о привлечении боевой авиации, новейших истребителей F-35, для защиты ключевого логистического центра по оказанию военной помощи Украине. В частности, речь идет об аэропорте Жешува.

Военная помощь Украине от Нидерландов

24 июня Министерство обороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму около €175 млн. Так, ВСУ получат 100 радаров, которые обнаруживают беспилотники и передают их координаты в системы ПВО. Также Силы обороны Украины получат 20 частично беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC, которые предназначены для оперативной эвакуации раненых с поля боя.

Также Нидерланды подписали с Украиной контракты на производство 600 тыс. дронов на €500 млн.

26 мая сообщалось, что последние истребители F-16, которые Нидерланды пообещали Украине, покинули территорию страны.

Фото: Рубен Брекельманс/X

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