В случае успеха переговоров: Трамп может объявить о 60-дневном перемирии между Израилем и ХАМАС

При условии успеха переговоров между Израилем и ХАМАС президент США Дональд Трамп объявит о 60-дневном прекращении огня между этими странами.

Трамп о 60-дневном перемирии между Израилем и ХАМАС

Портал The National, ссылаясь на осведомленные с процессом источники, сообщил, что непрямые переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС возобновились 6 июля в столице Катара. Это произошло накануне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

— Ожидается, что Трамп объявит о 60-дневном перемирии в понедельник, при условии, что переговоры в Катаре завершатся соглашением. Заявление будет включать призыв к ХАМАС сложить оружие, а его лидерам — покинуть охваченный войной анклав и жить в изгнании, — сообщили источники The National.

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Кроме того, предложения содержат положение о том, что переговоры о завершении войны и выводе войск Израиля из Газы начнутся, как только перемирие вступит в силу.

Через два дня после того, как ХАМАС дал положительный ответ на предложенное соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, начались переговоры. Согласно проекту текста документа, с которым ознакомился The National, соглашение предусматривает 60-дневное перемирие, освобождение 10 живых заложников, удерживаемых группировкой, а также передачи останков 18 других, которые умерли в плену.

6 июля в Доху прибыла израильская переговорная группа во главе с высокопоставленным сотрудником национальной службы безопасности Шин Бет, сообщает The National. Туда также приехали представители израильской разведывательной службы Моссад, армейского департамента, отвечающего за заложников, и помощник премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Египет, который вместе с США и Катаром уже несколько месяцев пытается добиться прекращения огня в Газе, представлен высокопоставленными чиновниками своей разведывательной службы. К тому же, позже в воскресенье в Доху должен прибыть спецпосланник США по делам Ближнего Востока Стив Виткофф. От ХАМАС переговорщиков возглавляет Халиль аль-Хайя.

Напомним, что 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что появляется реальная возможность прекратить вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

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