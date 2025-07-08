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Почти на 50%: РФ сократила поддержку бизнеса из-за войны в Украине

Кремль
Фото: Pixabay

В России в первом квартале 2025 года государственная поддержка малого и среднего бизнеса сократилась почти наполовину – со 127,8 до 72,3 млрд рублей (или примерно с $1,6 млрд до $900 млн).

РФ из-за войны сократила поддержку бизнеса

В процентном эквиваленте сокращение поддержки бизнеса в РФ составляет 43%, сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram, опираясь на предоставленные российскими источниками новые данные о финансировании программ государственной поддержки. И это даже меньше, чем в 2022 году, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

С начала 2025 года власти РФ существенно сократили льготные программы кредитования малого бизнеса. Прежде всего, участие в программе 1764, которая до этого была одной из самых популярных, теперь могут принять только 10% предприятий, которые отправляют заявки.

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Более широкую финансовую поддержку получают “избранные” направления — туризм, логистика, IT, наука и производство. Вне ее — большинство малого предпринимательства, особенно сфера услуг и локальные инициативы.

В ЦПД отмечают, что поддержку урезают, в то время как налоговая нагрузка растет, а кредиты дорожают и становятся недоступными. Продолжение войны остается приоритетом для РФ, даже если ценой этого станет упадок предпринимательства и крах среднего класса, добавляет ведомство.

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