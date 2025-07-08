Крупнейший порт Европы адаптируют под потенциальный военный конфликт с РФ — FT

В гавани нидерландского порта Роттердам резервируются места для кораблей НАТО, а также прорабатываются маршруты переброски оружия на случай нападения РФ.

Об этом сообщает Financial Times.

Как порт в Роттердаме готовится к возможному нападению РФ

По данным издания, в морской гавани будут проходить учения по десантированию.

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Кроме того, под военные нужды переоборудуют часть контейнерного терминала, чтобы обеспечить безопасную погрузку боеприпасов с одного корабля на другой.

Порт Роттердама, который считается крупнейшим в Европе, принимал вооружение и раньше, но даже в разгар холодной войны он не имел специального причала для этого.

Директор порта Будевейн Симонс заявил, что логистика военных поставок будет координироваться с портом Антверпена в соседней Бельгии, особенно при приеме грузов из США, Великобритании и Канады.

— Мы все меньше видим друг в друге конкурентов. Конечно, мы конкурируем там, где это необходимо, но мы работаем вместе там, где можем, — отметил он.

По словам директора, если придется перевозить большие объемы оружия, то Роттердам будет обращаться к Антверпену или другим портам, чтобы они взяли на себя часть нагрузки, и наоборот.

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