Самые жесткие за три года войны: ЕС готовит новые санкции против России

Европейский Союз по инициативе Франции и в координации с американскими сенаторами готовит новый пакет самых жестких санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в комментарии французскому телеканалу TF1.

Барро — о подготовке нового пакета санкций против России

Министр иностранных дел Франции отметил, что после предложения президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня, которое поддержала Украина, количество российских ударов по украинским городам возросло в пять раз.

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— Это не может продолжаться дальше, это должно прекратиться. Чтобы этого достичь, в координации с американскими сенаторами Европа готовится ввести на основе французских предложений самые строгие санкции, которые мы вводили за последние три года, — заявил Барро.

По словам французского министра, новый пакет охватит не только энергетический сектор, в частности доходы от экспорта нефти, но и финансовые структуры в самой России и за ее пределами.

Санкции коснутся юридических и физических лиц, которые помогают Кремлю обходить введенные ограничения.

Барро объяснил, что именно благодаря этим схемам Путин сохраняет возможность вести войну, несмотря на международное давление.

Кроме того, французский дипломат подчеркнул, что Россия теперь сосредотачивается на терроре гражданских, а не боях.

— Путин больше не продвигается на фронте и сейчас ограничивается обстрелами жилых районов дронами и ракетами. Это оборачивается многочисленными жертвами. Это должно прекратиться, — подчеркнул Барро.

Ранее ЕС продлил действие секторальных санкций против РФ еще на полгода. Они включают ограничения в финансовой, энергетической, оборонной и технологической сферах.

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