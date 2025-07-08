Попросила сама: в Чехии беременной удалили аппендикс без общего наркоза

22-летняя Элизабет Новотная Олшанская из Праги пережила редкий для Чехии медицинский случай: во время операции на аппендиксе она оставалась в сознании и своими глазами видела, как хирург разрезает ей живот и вынимает воспаленный орган. Женщина отказалась от общего наркоза из-за беременности, несмотря на настояние врачей, — говорится в сообщении.

Операция без наркоза: что рассказали врачи и сама женщина

Все произошло в конце июня, когда Элизабет уехала на выходные к родителям на Мораву. Но уже в понедельник вместо возвращения в Прагу оказалась в операционной больнице в Простееве с острой болью в животе. Врачи быстро установили диагноз – аппендицит, необходима срочная операция.

Однако будущая мама настояла на проведении процедуры без общего обезболивания, чтобы не подвергать ребенка рискам. Медики предупредили о дискомфорте, но согласились.

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— Тело ниже пояса я не ощущала. Но в свете ламп видела, как хирург разрезает кожу и проникает внутрь. Они говорили, чтобы я отвернулась, но мне было интересно, – рассказала Элизабет журналистам.

Такие случаи – исключение в чешской практике. По словам врачей, операция прошла без осложнений, пациентка осталась довольна и поблагодарила команду за профессионализм и поддержку.

Медики отмечают, что обычно полная анестезия – более безопасный и комфортный вариант.

Источник: Сzechia-online

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