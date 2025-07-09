Аномальная жара в Европе привела к смерти более 2 тыс. человек — исследование

Около 2,3 тыс. человек умерли в результате аномальной жары в Европе, которая продолжалась в конце июня. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британскими учеными.

Аномальная жара в Европе: последствия

По информации Службы изменения климата ЕС Copernicus, июнь 2025 года стал третьим за последние три года самым жарким месяцем на планете за всю историю наблюдений.

До 2 июля в Западной Европе метеорологи фиксировали более 40°C. Например, в Мадриде, Барселоне, Лондоне и Милане температура достигала рекордных отметок, превышая норму на 4°C.

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Чтобы оценить влияние жары на состояние европейцев, в частности тех, у кого уже были сердечно-сосудистые или респираторные заболевания, ученые использовали проверенные эпидемиологические данные 12 стран ЕС и официальную статистику летальных случаев за предыдущие годы.

Британские исследователи считают, что более 1 500 из 2 300 смертельных случаев были вызваны именно изменениями климата.

— Изменение климата вызвало погоду, которая была значительно жарче, чем обычно, и это привело к серьезным последствиям, — отметил доктор Бен Кларк из Имперского колледжа Лондона.

По мнению ученых, основной причиной роста смертности является накопление выбросов парниковых газов в атмосфере из-за сжигания топлива.

Постепенное повышение средней температуры в свою очередь, провоцирует ряд проблем со здоровьем.

Особенно уязвимы пенсионеры, пациенты с хроническими заболеваниями и те, кто страдает от бедности.

Источник : Reuters

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