Молдова, Ирак, Филиппины: Трамп объявил о новых тарифах для шести стран

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 2025 года новых общих импортных тарифов на товары из шести стран: Брунея, Филиппин, Ирака, Алжира, Молдовы и Ливии.

Об этом сообщило британское издание The Guardian.

Трамп ввел тарифы в отношении шести стран

— Президент США публикует копии отдельных писем, адресованных Брунею, Филиппинам, Ираку, Алжиру, Молдове и Ливии. Письмо каждой страны имеет свою тарифную ставку: 30% для Алжира; 30% для Ирака; 30% для Ливии; 25% для Брунея; 25% для Молдовы; 20% для Филиппин, – отмечается в сообщении.

Это второй подобный анонс за несколько дней. 7 июля Трамп объявил о введении с 1 августа 2025 года аналогичных общих пошлин на товары из пяти стран: Туниса, Индонезии, Бангладеш, Сербии и Боснии.

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— Тунис будет облагаться 25% пошлиной на товары, импортируемые в США; Индонезия – 32%; Бангладеш и Сербия – 35%; Босния – 30%; Камбоджа – 36%”, – пишет издание.

Напомним, Трамп обнародовал в социальной сети Truth Social серию писем, в которых говорится о введении с 1 августа 2025 года единых общих тарифов на импорт продукции из соответствующих стран в Соединенные Штаты.

25% пошлины США введены на товары из Японии, Южной Кореи, Малайзии и Казахстана; 30% пошлины США на товары из Южной Африки; 40% пошлины США на товары из Лаоса и Мьянмы.

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