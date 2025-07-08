На карту поставлена наша безопасность: Макрон объяснил, почему Европа не бросит Украину
Европа никогда не бросит Украину, ведь на карту поставлены безопасность, принципы и возможность мира.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в парламенте Великобритании, куда он прибыл с трехдневным визитом.
Макрон о поддержке Украины со стороны Европы
— На карту поставлена наша безопасность и принципы, возможность мира в Европе. Именно это поставлено на карту в Украине, не меньше, — утверждает Макрон.
Он считает, что как Франция, так и Великобритания должны работать вместе, чтобы защищать эффективную многосторонность и международный порядок, которого удалось достичь после Второй мировой войны.
По мнению Макрона, Великобритания и Франция должны снова показать миру, что их союз может иметь решающее значение.
Кроме этого, американский сенатор Линдси Грэм заявил, что пришло время изменить правила игры, когда речь идет о российском диктаторе Владимире Путине и тех, кто поддерживает его военную машину.
Республиканец объяснил, что вскоре Сенат США рассмотрит законопроект о жестких санкциях против России и тех, кто финансирует военную машину Путина.