На карту поставлена наша безопасность: Макрон объяснил, почему Европа не бросит Украину

Европа никогда не бросит Украину, ведь на карту поставлены безопасность, принципы и возможность мира.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в парламенте Великобритании, куда он прибыл с трехдневным визитом.

Макрон о поддержке Украины со стороны Европы

— На карту поставлена наша безопасность и принципы, возможность мира в Европе. Именно это поставлено на карту в Украине, не меньше, — утверждает Макрон.

Он считает, что как Франция, так и Великобритания должны работать вместе, чтобы защищать эффективную многосторонность и международный порядок, которого удалось достичь после Второй мировой войны.

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По мнению Макрона, Великобритания и Франция должны снова показать миру, что их союз может иметь решающее значение.

Кроме этого, американский сенатор Линдси Грэм заявил, что пришло время изменить правила игры, когда речь идет о российском диктаторе Владимире Путине и тех, кто поддерживает его военную машину.

Республиканец объяснил, что вскоре Сенат США рассмотрит законопроект о жестких санкциях против России и тех, кто финансирует военную машину Путина.

Источник : Le Figaro

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