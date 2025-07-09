На случай пандемии или войны: в ЕС разрабатывают план борьбы с кризисами

Европейская комиссия предложила странам ЕС до 2026 года создать запасы продовольствия, медикаментов, топлива и источников бесперебойного питания на случай новой пандемии, войны или стихийных бедствий.

Стратегия ЕС: что известно о потенциальных угрозах

В рамках стратегии чиновники Евросоюза уже разрабатывают рекомендации для правительств по готовности к чрезвычайным ситуациям. Меры направлены на защиту населения от химической, ядерной и биологической угрозы.

Финляндия, Эстония и Чехия уже создали государственные запасы товаров первой необходимости.

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Инициатива стала ответом на вызовы пандемии коронавируса, во время которой многие страны ЕС столкнулись с острым дефицитом медицинских средств.

Комиссия планирует к 2026 году создать центр, который будет координировать закупки и распределение жизненно важных товаров. Также будет сформирован список приоритетных лекарств и медицинских технологий, которые подлежат запасу.

Еще одно направление — мониторинг сточных вод, который будет действовать как система раннего выявления инфекционных заболеваний до появления первых симптомов.

Также планируется увеличить количество пожарной авиации, учитывая рост количества лесных пожаров, в частности вблизи Марселя, где спасатели борются с огнем.

— Угрозы — это не гипотеза, это реальность. Мы сталкиваемся с гибридными атаками, отключениями света, болезнями и погодными катастрофами. Именно поэтому готовность становится ключевым элементом европейской обороны, — подчеркнула комиссар по кризисному менеджменту Хаджа Лахбиб.

Эту позицию поддержала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, заявив, что в ближайшие годы Россия представляет реальную опасность для Европы.

Источник : The Guardian

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