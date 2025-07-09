Трамп угрожал Путину “разбомбить Москву” за нападение на Украину – аудиозапись CNN

Президент США Дональд Трамп угрожал российскому главе Владимиру Путину “разбомбить Москву”, чтобы сдержать Кремль от атак на Украину.

Об этом Дональд Трамп сам рассказал во время закрытой встречи доноров в 2024 году, отмечает CNN, добавляя соответствующее аудио.

Угрозы Трампа “разбомбить Москву”: рекция Путина

Дональд Трамп утверждает, что сказал Путину:

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– Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю Москву до смерти, говорю тебе, у меня нет выбора, – рассказал он.

Однако даже по словам самого Трампа, глава Кремля ответил, что не верит ему. При этом президент США считает, что Путин “поверил на 10%”.

Позже Трамп рассказал, что передал аналогичное предупреждение с обещаниями “бомбить Пекин” китайскому президенту Си Цзиньпину, обсуждая с ним возможное вторжение КНР на Тайвань.

– Он подумал, что я сошел с ума, – рассказал Трамп о Си, после чего добавил, что “никогда не имел проблем” с китайским главой.

Издание добавило, что имеет еще серию аудиозаписей с благотворительных мероприятий 2024 года в Нью-Йорке и Флориде, которые никогда ранее не транслировались. Избирательный штаб Трампа отказался комментировать содержание записей.

– Аудио демонстрирует более раскованную сторону Трампа, которую он был готов раскрыть за закрытыми дверями, чтобы привлечь состоятельных доноров, – отмечают журналисты.

Так, Дональд Трамп ссылался на свои разговоры с Путиным и Си, утверждая, что он бы предотвратил конфликты в Украине и Газе, если бы был президентом вместо Джо Байдена.

Напомним, в последние дни президент США неоднократно выражал разочарование сопротивлением Владимира Путина мирному соглашению и даже заявил, что лидер Кремля говорит “много глупостей”.

Источник : CNN

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