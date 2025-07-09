Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп прокомментировал прекращение поставок оружия Украине: Байден истощил страну
В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Было ли финансирование социальных выплат в июле: куда уже перечислены средства
Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео
Анастасия Гевко, редактор ленты
3 мин.

Трамп угрожал Путину “разбомбить Москву” за нападение на Украину – аудиозапись CNN

Трамп і Путін
Фото: Факти ICTV

Президент США Дональд Трамп угрожал российскому главе Владимиру Путину “разбомбить Москву”, чтобы сдержать Кремль от атак на Украину.

Об этом Дональд Трамп сам рассказал во время закрытой встречи доноров в 2024 году, отмечает CNN, добавляя соответствующее аудио.

Угрозы Трампа “разбомбить Москву”: рекция Путина

Дональд Трамп утверждает, что сказал Путину:

Сейчас смотрят

– Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю Москву до смерти, говорю тебе, у меня нет выбора, – рассказал он.

Однако даже по словам самого Трампа, глава Кремля ответил, что не верит ему. При этом президент США считает, что Путин “поверил на 10%”.

Позже Трамп рассказал, что передал аналогичное предупреждение с обещаниями “бомбить Пекин” китайскому президенту Си Цзиньпину, обсуждая с ним возможное вторжение КНР на Тайвань.

– Он подумал, что я сошел с ума, – рассказал Трамп о Си, после чего добавил, что “никогда не имел проблем” с китайским главой. 

Издание добавило, что имеет еще серию аудиозаписей с благотворительных мероприятий 2024 года в Нью-Йорке и Флориде, которые никогда ранее не транслировались. Избирательный штаб Трампа отказался комментировать содержание записей.

– Аудио демонстрирует более раскованную сторону Трампа, которую он был готов раскрыть за закрытыми дверями, чтобы привлечь состоятельных доноров, – отмечают журналисты.

Так, Дональд Трамп ссылался на свои разговоры с Путиным и Си, утверждая, что он бы предотвратил конфликты в Украине и Газе, если бы был президентом вместо Джо Байдена.

Читайте также
Госдеп США подтвердил возобновление поставок оружия Украине
Поставки оружия Украине от США — заявление Госдепа

Напомним, в последние дни президент США неоднократно выражал разочарование сопротивлением Владимира Путина мирному соглашению и даже заявил, что лидер Кремля говорит “много глупостей”.

Источник: CNN

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир ПутинДональд ТрампМосква
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь