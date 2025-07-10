Ликвидировано 31 тыс. оккупантов: The Economist посчитал потери РФ за летнее наступление

Во время летнего наступления, начавшегося 1 мая, российская армия потеряла 31 тыс. военнослужащих. Такие данные приводит британское издание The Economist.

Потери России за время летнего наступления

По оценкам издания, общие потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют от 900 тыс. до 1,3 млн человек, из которых около 190-350 тыс. — погибшие.

Издание опубликовало график, иллюстрирующий изменения линии фронта за годы войны. Наибольшие территории российским войскам удалось захватить в прошлом году в районе Угледара.

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Согласно оценкам, летнее наступление этого года превзошло по масштабу захватов кампанию под Бахмутом и Авдеевкой, хотя сопровождается еще большими потерями.

За прошлый год на одного погибшего российского солдата приходилось всего 0,038 квадратного километра оккупированной украинской территории.

Даже при нынешних темпах продвижения России понадобилось бы около 89 лет, чтобы полностью захватить Украину.

Для захвата четырех областей, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, которые Москва объявила своей территорией, понадобилось бы примерно 4 года.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили не менее 920 российских оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения по 10 июля 2025 года количество потерь армии РФ составляет ориентировочно 1 030 580 человек.

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